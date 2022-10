Atac cu bombă în apropiere de Damasc asupra unui autobuz al armatei: 18 soldați au fost uciși, iar alți 27 au fost răniți

Cel puţin 18 soldaţi au fost ucişi şi 20 răniţi joi în Siria la detonarea unui dispozitiv exploziv într-un autobuz militar, pe o şosea în apropiere de Damasc, informează Reuters, citând postul local Sham FM, citată de Agerpres.

#UPDATE A bomb attack on an army bus near Damascus on Thursday killed at least 18 soldiers and wounded 27 others, state media said, in one of the deadliest such operations. pic.twitter.com/hmtNeTxvjH