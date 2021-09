Atac ca în filme, în SUA. Un copil de trei ani a murit, după ce mai mulți indivizi au tras sute de gloanțe într-o casă. VIDEO

Mai mulți indivizi au coborât dintr-o mașină și au început să tragă cu armele înspre casă, conform NBC News.

În urma atacului, un copil de trei ani a murit, după cum au anunțat autoritoțile locale. De asemenea, o fetiță de 4 ani a fost rănită, dar viața nu îi este pusă în pericol. Asiah Figueroa, copilul care a murit, a fost transportat de urgență la spital, dar medicii nu au putut să îi salveze viața.

„Nu știu de ce s-a întâmplat acest lucru și nu știu de ce se întâmplă aceste lucruri”, a declarat Susie Whitley, străbunica lui Figueroa.

Atacatorii nu au fost prinși, dar polițiștii au spus că au un cerc de suspecți.

