Atac armat la baza navală din Pearl Harbour. Doi oameni au murit, atacatorul s-a sinucis

Potrivit presei locale, atacatorul, un marinar din cadrul Marinei SUA, s-ar fi sinucis. Baza navală, un loc important al istoriei militare americane, a fost închisă temporar, potrivit contului său de Twitter.

''Forţele de securitate au răspuns la un schimb de focuri raportat la şantierul naval al bazei din Pearl Harbor. Evenimentul a avut loc aproximativ 14:30 ora locală, joi 00:30 GMT, a precizat sursa citată.

Incidentul survine cu trei zile înainte de ceremoniile de comemorare a atacului de la Pearl Harbor, la 7 decembrie 1941, când Japonia a atacat pe neaşteptate baza militară, determinând SUA să intre în cel De-al Doilea Război Mondial.

Rear Admiral Robb Chadwick confirms that two victims in Wednesday's shooting at the Pearl Harbor Naval Shipyard have died. https://t.co/TNk6jCzHqx pic.twitter.com/rT5xBnwoMK