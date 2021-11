Atac armat asupra unui spital din Afganistan: Cel puțin 19 morți și 50 de răniți

"Nouăspreze corpuri şi aproximativ 50 de răniţi au fost conduşi la spitale din oraş”, declară acest oficial sub protecţia anonimatului, în urma unei duble explozii, urmatî de tiruri, care au vizat Spitalul Militar Sardar Mohammad Dawood Khan în capitala afgană, conform News.ro.

Atacul nu a fost revendicat imediat.

”O explozie a avut loc la poarta spitalului militar, iar a doua în apropierea spitalului”, a declarat AFP un oficial taliban.

Un purtător de cuvânt al Ministerului afgan de Interne, Qari Sayed Khosti, a evocat într-un mesaj postat pe Twitter ”o bombă care a explodat la intrarea” în Spitalul Militar Sardar Mohammad Dawood Khan.

Forţe speciale talibane se află la faţa locului, a anunţat ministerul.

Spitalul, în care pot fi internaţi până la 400 de pacienţi, este cel mai mare spital militar din ţară.

Prima explozie a fost auzită, în apropierea spitalului, către ora locală 13.00 (10.30, ora României).

Ea a fost urmată de tiruri, iar apoi de o a doua explozie, iar noi tiruri au fost auzite de către jurnalişti AFP dintr-un cartier vecin.

O sursă medicală de la spital - unde personalul s-a refugiat într-o sală de securitate -, a confirmat AFP că a auzit o explozie şi ”tiruri în curs”.

”Aud în continuare focuri de armă în imobil”, a declarat mai târziu această sursă, care şi-a exprimat temerea că atacatorii au ”luat camerele la rând” pentru a ucide cât mai mulţi oameni, ”aşa cum s-a întâmplat prima oară când a fost atacat spitalul”.

Spitalul Militar Sardar Mohammad Dawood Khan a fost atacat în martie 2017 de către atacatori deghizaţi în personal medical.

Acest atac armat sângeros - care a durat şase ore în interiorul instituţiei -, revendicat de către Statul Islamic (SI), s-a soldat cu 50 de morţi, porivit unui bilanţ oficial. Surse din domeniul securtăţii au declarat însă că atacul s-a soldat cu de peste două ori mai mulţi morţi atunci.

Video : At least 3 gunmen can be seen inside the Sardar Dawood khan hospital #Kabul #Afghanistan . pic.twitter.com/0nRTKARcr1