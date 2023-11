Asistentul șefului armatei ucrainene, ucis de explozia unui cadou primit de ziua sa

Maiorul Ghenadi Ciastiakov, un asistent al comandantului-șef al armatei Ucrainei, generalul Valeri Zalujnîi, a fost ucis luni de un dispozitiv exploziv în casa sa, a anunțat luni seara The Kyiv Independent. Moartea maiorului a fost confirmată și de Zauljnîi.

Ofițerul a fost ucis de ziua sa de explozibili prezenți într-unul dintre cadouri, a scris generalul Zalujnîi pe canalul său Telegram.

Motivele și împrejurările morții ofițerului urmează să fie stabilite într-o anchetă preliminară, a adăugat el.

Presa ucraineană raportase mai devreme că asistentul lui Zalujnîi, în vârstă de 39 de ani, a fost ucis într-o explozie la casa sa din Chaiky, regiunea Kiev.

Fiul de 13 ani al ofițerului a fost, de asemenea, grav rănit în urma exploziei și se află în îngrijiri medicale, potrivit autorităților.

⚡ Ukrainian Commander-in-Chief Zaluzhnyi confirms death of aide in birthday gift blast.

Major Hennadii Chastiakov was killed on his birthday in the company of his family. An unknown explosive device went off in one of the gifts. Hennadii leaves behind a wife and four children.