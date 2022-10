Artistul haitian ”Mikaben” a murit pe scenă în timpul unui concert la Paris | Video

Artistul în vârstă de 41 de ani, al cărui nume real este Michael Benjamin, a suferit un presupus atac de cord sau un stop cardiac în timpul unui spectacol care a avut loc sâmbătă, șocând fanii care l-au văzut prăbușindu-se în timp ce ieșea de pe scenă.

El a apărut la Accor Arena, cu o capacitate de 20.000 de persoane, din estul Parisului, ca invitat special al grupului haitian Carimi.

Autoritățile din Paris au transmis: „Bărbatul a murit după ce a suferit o criză pe scenă, în ciuda eforturilor serviciilor de urgență”.

În înregistrările video de pe rețelele de socializare se vede cum acesta cântă, apoi se întoarce brusc și se îndreaptă spre spatele scenei. El s-a prăbușit în văzul spectatorilor, muzica s-a oprit și au fost chemați medicii.

După moartea sa omagiile au venit fără încetare din Haiti: de la posturi de radio la televiziuni, toate au redat muzica lui în mod repetat.

„Sunt șocat de moartea subită a tânărului și foarte talentatului artist Michael Benjamin „Mikaben””, a scris prim-ministrul haitian, Ariel Henry, pe Twitter. Am pierdut o figură importantă în muzica haitiană.”

My man Mikaben (Michael Benjamin) died last night in Paris. Tragic at best… 41 and dead of cardiac arrest… did he get the jab?!?! Yes… scares me, because I have had such issues as a result myself! ⚠️⚠️ Hard to watch this moment ⚠️⚠️ pic.twitter.com/vOl0fOOBGT