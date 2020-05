Arnold Schwarzenegger: Acest coronavirus nu va fi ultimul obstacol pe care trebuie să îl depăşim în viaţă

"Acest coronavirus nu va fi ultimul obstacol pe care trebuie să îl depăşim în viaţă. Ci ne pregăteşte pentru a-i face faţă următorului", a spus actorul Arnold Schwarzenegger.

Starul de la Hollywood a povestit în timpul unui interviu despre unul dintre momentele dificile prin care a trecut, o intervenţie chirurgicală pe cord deschis.

Starul a trecut prin această experienţă în urmă cu un an, în timp ce filma pelicula "Terminator", partea a şasea. În vârstă de 72 de ani, Arnold le-a dat asigurări fanilor că, în prezent, starea sa de sănătate e una bună. Ba chiar e pus pe şotii, când are ocazia. De exemplu, la finalul acestui interviu, când a ieşit din spatele pupitrului şi-a arătat adevăratul look, fiind desculţ şi în pantaloni scurţi.

Arnold: ”M-am trezit după 16 ore, nu după patru, cum ar fi trebuit. Îmi ieşea un tub din gură şi a apărut un doctor. A prins tubul şi mi l-a smuls din gât. Tuşeam zdravăn şi mi-a spus "continuă să tuşeşti... şi lasă-ne să-ţi povestim ce s-a întâmplat". Mi-a spus apoi că au fost nevoiţi să mă opereze de urgenţă, că ceva a mers prost în timpul intervenţiei non-invazive... care a devenit foarte invazivă (cu complicaţii severe). Mi-au spus că au tăiat peretele inimii, că am avut hemoragie internă şi puteam să mor”.