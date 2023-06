Armata ucraineană, avertisment dur pentru Putin: Urmează "cea mai mare lovitură" din campania noastră militară

Potrivit oficialilor de la Kiev, forțele de apărare aeriană au reușit să doboare aproape toate dronele inamice. Între timp, Ministerul ucrainean al Apărării a anunțat că "cea mai mare lovitură" din campania militară a Kievului abia urmează.

În urma contraofensivei ucrainene, au fost recuperate opt localităţi aflate la sud de Doneţk şi în regiunea Zaporojie. Cel mai recent a fost eliberată după o bătălie crâncenă Piatihatka.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: "În unele zone, războinicii noștri avansează, în altele își apără pozițiile și rezistă asalturilor ocupanților și atacurilor intensificate. Dar nu am pierdut nicio poziție, dar am eliberat câteva. În schimb, ei (rușii) au îregistrat doar pierderi. În general, este o situație sub presiune, presiunea pe care noi o punem și care ne permite să deschidem calea drapelului nostru. Culorile albastru și galben vor fi peste tot în sudul și estul țării".

Și în direcția Bahmut se dau lupte grele. După ce orașul a fost cucerit de milițiile rusești Wagner, trupele Kievului avansează în împrejurimi. Însă, de acestă dată, luptele par cu totul diferite față de cele din ultimele luni. Brigada 80 de Asalt Aerian înainteaza cu ajutorul dronelor.

Soldat ucrainean: "Luptăm din poziții în care nu vedem nimic în fața noastră".

Soldat ucrainean: "Există multă vegetație și apar surprize de tot felul. Uneori, nici nici măcar cu o dronă nu vedem mare lucru, pentru că anumite zone sunt acoperite de copaci deși. Iar băieții noștri trebuie să vadă tot ce este jos, dacă cineva stă întins pe pământ, sau dacă se ascunde în spatele vreunui copac".

Iar dronele de recunoaștere îi însoțesc pe soldații ucraineni la fiecare pas. Aceștia spun că imaginile îi ajută să-și analizeze mai bine propriile greșeli și să-și recalculeze strategiile.

Soldat ucrainean: "Este mai ușor să ne reparăm greșelile când ne vedem din exterior".

În imagini este surprins și momentul în care mai mulți soldați ruși sunt capturați de forțele Kievului.

Soldat ucrainean: "Îi întreb pe toți cei prinși 'Ce naiba cauți aici?'. Nu cred scuzele lor că au fost forțați să lupte. Decât aici mai bine mergi la închisoare și stai liniștit".

Forțele ruse continuă să atace zonele civile din Herson

Între timp, în anumite zone din Herson apele s-au mai retras, după inundațiile devastatoare produse de distugerea barajului de pe Nipru. Dar, și în aceste condiții, rușii continuă să atace zonele civile. Iar printre bombardamente oamenii se întorc la casele lor încercând să mai recupereze câte ceva.

Femeie: "Acum trebuie să terminăm cu plânsul. Vom plânge mai târziu. A trecut abia o lună de când mi-am îngropat soțul. 24 de persoane au fost ucise în acea zi. Stătea în mașină, când, la trei metri depărtare, a căzut o rachetă. A fost lovit de schije. A murit pe loc. Avea 44 de ani".

Doar că viitura a măturat totul în cale și nu le-a lăsat mai nimic. Mai mult, Ministerul ucrainean al Sănătăţii a anunțat că apa din regiunile afectate rămâne în continuare extrem de periculoasă.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , Dată publicare: 20-06-2023 13:55