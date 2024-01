Armata ucraineană anunță că a lovit aerodromul din Crimeea | Video

Brigada 204 de Aviație Tactică din Sevastopol a efectuat o lovitură asupra aerodromului Belbek, pe care unitatea îl folosise ca bază înainte ca Rusia să anexeze peninsula, a spus Mykola Oleshchuk.

Mulțumind armatei pentru conducerea operațiunii, el a spus: „Aviatorii ucraineni se vor întoarce cu siguranță acasă la aerodromul lor natal”.

Comandantul a postat un videoclip cu ceea ce el a susținut că a fost lovitura care arată explozii multiple și fum gros care se ridică în aer.

Footage of multiple explosions at the Russian-controlled Belbek Airbase in Crimea after a Ukrainian missile strike this afternoon. pic.twitter.com/lBcrM54XlD