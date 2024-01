Armata lui Putin a bombardat accidental un sat din Rusia. Cel puțin șapte clădiri au fost distruse | VIDEO

Reprezentanții instituției au precizat că nu au existat victime, informează AFP, citată de Agerpres.

Incidentul a fost provocat de "explozia accidentală a unor muniţii" transportate de un avion al forţelor aeriene în jurul orei 09:00 (06:00 GMT).

Ministerul rus al Apărării a transmis agenţiilor de presă locale că o explozie a zguduit satul Petropavlovka, în regiunea Voronej, la 150 km de Ucraina.

Meanwhile, a malfunctioned (?) Russian missile wipes out an entire street in the town of Petropavlovka in Russia’s Voronezh Region. Why would anyone want and need this endless idiocy, I’ll never know. pic.twitter.com/PbgtFZsUBP

"Nu există răniţi, dar au fost constatate distrugeri la şapte clădiri", a declarat guvernatorul regional Aleksandr Gusev pe Telegram, adăugând că unii locuitori au fost luaţi în grijă de centre de primire.

???? One of the #Russian missiles went over to the side of the #Ukrainian Armed Forces right in the air and returned back to #Voronezh

The rocket decided to fight real fascists and fell on the village of #Petropavlovka, Voronezh region, local public pages write.

A local resident… pic.twitter.com/Bz8qSF814v