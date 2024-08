Armata israeliană spune că a salvat un alt ostatic răpit în atacul Hamas din 7 octombrie

Armata a spus că Qaid Farhan Alkadi a fost salvat „într-o operațiune complexă în sudul Fâșiei Gaza”. Nu a oferit detalii suplimentare.

For just right now, our hearts are full ????:

Family members of rescued hostage Qaid Farhan Alkadi run to greet him at the hospital.

pic.twitter.com/bgzAfP9ZvI