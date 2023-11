Armata israeliană confirmă deschiderea unui culoar pentru evacuarea civililor rămaşi în nordul Fâşiei Gaza

Daniel Hagari, purtător de cuvânt al armatei israeliene, anunţase cu o zi înainte că persoanele care se află încă în nordul enclavei, între 300.000 şi 400.000, potrivit estimărilor, vor putea părăsi zona, în ciuda faptului că aceasta este înconjurată de soldaţii israelieni şi izolată de sudul Fâşiei Gaza, scrie News.ro.

Armata a publicat şi imagini care îi arată pe palestinienii din Gaza mergând pe drumul Salah a-Din.

Coridorul a fost deschis, luni, între orele locale 10:00 şi 14:00.

IDF aerial footage shows Palestinians evacuating from northern Gaza to its south, as the military opens a humanitarian corridor on Salah a-Din road for a number of hours. pic.twitter.com/XTxXGXzsmU