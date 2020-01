Armata intervine în apocalipsa din Australia. S-a ordonat evacuarea în masă a mai multor oraşe

Navele militare şi elicopterele au planificate misiuni de salvare a altor mii de persoane captive ale flăcărilor.

În afara supermarketurilor şi a benzinăriilor din apropierea zonelor ce prezintă un grad ridicat de pericol s-au format cozi lungi, atât locuitorii cât şi turiştii dorind să se aprovizioneze pentru a se refugia în adăposturi subterane sau pentru a fugi. Multe magazine şi benzinării erau deja golite.

Principalele drumuri au fost închise din cauza riscurilor de incendiu, lăsând şoferilor doar câteva rute de scăpare, ceea ce a provocat mari blocaje în trafic.

Peste 50.000 de oameni au rămas fără curent electric şi unele oraşe nu au avut acces la apa potabilă, după ce incendiile catastrofale s-au răspândit în regiune pe 31 decembrie, însângerând cerul şi distrugând oraşe.

Fire on maluabay main beach in Australia!

This is literal HELL! OMG!

Australia is BURNING. The people are SUFFERING. Their Prime minister is doing NOTHING! ????????

A CLIMATE CHANGE CATASTROPHE!

(Via Alex coppel) pic.twitter.com/2s87KDtdIU