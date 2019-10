"Arma supremă" a Chinei dezvăluită la parada militară. Poate lovi SUA în 30 minute

Este vorba despre racheta balistică intercontinentală Dongfeng-41 (DF-41), care a fost prezentată în timpul defilării uriașe ce a avut loc în Piața Tiananmen, din centrul Beijingului.

Imagini cu arsenalul militar impresionant prezentat la Beijing găsiți în galeria foto

Dongfeng-41 este o rachetă balistică intercontinentală cu o rază de acțiune de până la 12.000 de km/h, putând ajunge în SUA în 30 de minute, scrie The Sun.

Partidul Comunist Chinez a sărbătorit 70 de ani de când se află la putere cu o paradă militară impresionantă, în care căreia a fost prezentat DF-41 alături de cele mai avansate arme ale țării.

China unveiled DF-41 intercontinental strategic nuclear missiles, the country's most advanced and powerful deterrent, in a National Day military parade in central Beijing Tuesday. #PRC70thAnniv pic.twitter.com/BDcBN3ED9I