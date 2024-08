Arma americană care a eliminat 40 de soldați ruși dintr-un singur foc în Kursk. Cu ce se laudă trupele Kievului | VIDEO

Trupele Kievului au publicat o înregistrare video care pare să arate cum bombe americane GBU-39 de înaltă precizie sunt lansate asupra unei baze de pluton rusești din regiunea Kursk din Rusia.

„Imaginile care circulă pe rețelele de socializare arată explozii multiple și coloane groase de fum gri înălțându-se pe cerul unei baze de pluton a forțelor Moscovei”, notează jurnaliștii de la Newsweek.

Comandantul Forțelor Aeriene ale Forțelor Armate ale Ucrainei, Nikolai Oleshchuk, a declarat că Ucraina a lovit pozițiile ruse din regiunea Kursk.

„Au fost lovite punctul de control al dronei, o unitate de război electronic, echipamente, arme și până la 40 de militari ruși”, a declarat Forțele Armate ale Ucrainei într-o declarație publicată pe Telegram.

Watch as a GBU-39 glide bomb, released from a Ukrainian Su-27, targets Russian positions in Vnezapnoe, Kursk region. The Ukrainian Air Force continues to deliver limited air support deep within Russian territory. See the map below for the exact location. This footage was released… pic.twitter.com/m8eepoXnp9