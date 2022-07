Aproape 40.000 de femei sunt înrolate în Armata Ucrainei. Câte luptă în prima linie a frontului

Aproape 40.000 de femei se află în acest moment înrolate în Armata Ucrainei, iar 5.000 dintre acestea luptă în prima linie a frontului, scrie ministerul ucrainean al Apărării pe Twitter.

38,000 Ukrainian women serve in #UAarmy. 5,000 of them are at the front line now defending our country... and whole world. pic.twitter.com/LVK5orZyt5