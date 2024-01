Aproape 1.000 de turişti au rămas blocaţi într-o regiune din China. În zonă ninge continuu de zece zile | VIDEO

Vremea capricioasă împiedicând evacuarea, iar în unele zone ninge neîntrerupt de zece zile, a relatat, marţi, televiziunea de stat, scrie Reuters, conform News.ro.

After a week of continuous snowstorms, the depth of snow in Hemu, Xinjiang has reached 1.6m! This is the deepest snow measured in China this year. pic.twitter.com/OVu9XXdsjN

Accesul rutier către satul Hemu, o destinaţie pitorească situată în apropierea graniţelor cu Kazahstan, Rusia şi Mongolia, unde turiştii au rămas blocaţi, este întrerupt de câteva zile din cauza avalanşelor. Satul este situat în prefectura Altay din Xinjiang, unde în unele zone ninge încontinuu de 10 zile, a precizat televiziunea.

Ninsorile abundente au declanşat zeci de avalanşe de-a lungul unor porţiuni mari ale autostrăzii din munţii Altay care duce spre zona pitorească Kanas, iar unii turişti au fost ridicaţi cu elicopterul pentru a fi puşi în siguranţă, a relatat în weekend presa de stat chineză.

Zăpada adusă de avalanşe ajunge până la şapte metri înălţime în unele părţi şi, în multe dintre ele, era mai înaltă decât echipamentul de deszăpezire, a precizat CCTV.

Lucrările de curăţare a tronsonului de 50 de kilometri de drum îngropat au început în urmă cu o săptămână.

Complicând munca de salvare şi de îndepărtare a zăpezii, pietre, resturi şi crengi de copaci sunt amestecate în zăpadă, fiind rupte în urma avalanşelor care au avut loc pe versanţii cu păduri de pini şi mesteceni şi făcând inutile vehiculele de deszăpezire clasice, aşa că salvatorii au recurs la lopeţi şi excavatoare.

Local friends in Xinjiang told me due to a snowstorm nobody has been able to get in or out of Hemu for a week. Hotels/food/skiing all free for those stuck and the military has flown in supplies. Today everyone's been given free gas and asked to leave by 6pm, bigger storm coming! https://t.co/s0LXpfqArH pic.twitter.com/zC4917JyD7