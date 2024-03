Apple a primit o amendă de 1,8 miliarde de euro pentru că a încălcat legislația Uniunii Europene

Amenda a fost dată pentru „abuz de poziţie dominantă” pe piaţa muzicii online, prin favorizarea aplicaţiei Apple Music în detrimentul altor servicii alternative, relatează AFP.

Comisia consideră această amendă ”proporţională cu veniturile mondiale ale Apple şi necesară pentru a fi descurajatoare”, anunţă ea.

We've fined Apple over €1.8 billion over abusive App Store rules for music streaming providers

For a decade, Apple abused its dominant position by restricting developers from informing consumers about alternative, cheaper music services available outside of the Apple ecosystem.… pic.twitter.com/0Kp6qugArE