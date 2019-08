Aplicația care salvează vieți. Cum reușesc trei cuvinte să scape oamenii de pericol

Lovit, intersectat, fotbal – aceste trei cuvinte i-au ajutat pe Jess Tinsley și pe prietenii ei, care se rătăciseră în Hamsterley, într-o noapte rece și ploioasă.

„Ajunsesem pe un câmp și habar n-aveam unde suntem. A fost absolut oribil. Glumeam pe seama asta și râdeam pentru că știam că altfel voi începe să plâng”, a povestit Jess Tinsley, citată de BBC.

La ora locală 22.30, tinerii au ajuns într-o zonă cu semnal și au sunat la 999. Au aflat astfel că trebuie să instaleze pe telefon What3words, o aplicație de care nu mai auziseră până atunci.

La un minut de la instalarea aplicației, autoritățile știau unde se află grupul, iar o echipă de salvatori a ajuns la fața locului.

„Le-am spus tuturor să instaleze această aplicație. N-ai de unde să știi când te rătăcești și ai nevoie de ea”, a mai spus tânăra în vârstă de 24 de ani.

Aplicația What3words poate identifica precis o locație. Creatorii ei au împărțit planeta în 57 de trilioane de zone, fiecare de câte 3 pe 3 metri pătrați. Fiecare perimentru are atribuit un set unic de câte trei cuvinte. În cazul locului în care s-au rătăcit Jess Tinsley și prietenii ei, aceste cuvinte au fost atribuite: lovit, intersectat, fotbal.

Intrarea în 10 Downing Street, reședința premierului britanic, are atribuite cuvintele „insulte”, „acesta” și „rechin”, în vreme ce zona de peste stradă, unde stau de obicei reporterii, a primit seria ”scenă, insistent, nașe”.

For #emergency situations, having a 3 word address can help save time, resources and lives. That’s why many British Police Forces and Emergency services around the UK are now using what3words.

Watch how it works and download the app to #Help999FindYou ???? https://t.co/eu6IGUcg4f pic.twitter.com/Opvvg4EpJU