Anunț alarmant în Israel. Țara pe care o consideră „o țintă legitimă” pentru un atac cu rachete

Iranul este acum o „țintă legitimă” pentru loviturile israeliene cu rachete, a declarat ministrul israelian al Economiei pentru The Telegraph , ceea ce ridică perspectiva unui război total cu Teheranul.

Nir Barkat a mai spus că palestinienii din Cisiordania nu vor mai avea niciodată voie să lucreze în țară și că vor fi înlocuiți cu peste un sfert de milion de muncitori străini.

De asemenea, el s-a plâns că războiul din Gaza nu a fost purtat suficient de agresiv.

Barkat, care este favorit să îi succeadă lui Benjamin Netanyahu la conducerea partidului Likud, aflat la guvernare, a declarat că Israelul își poate permite să continue lupta și să deschidă un nou front cu Libanul, în ciuda costurilor ridicate - de un miliard de shekeli (230 de milioane de euro) pe zi al conflictului.

El a spus că, pe cât de "mare este criza, este și o oportunitate foarte mare", guvernele din întreaga lume având nevoie de expertiza tehnică a Israelului pentru a combate jihadismul global.

„Teheranul este capul șarpelui”

Riscul ca războiul să se extindă în Liban și până în Iran îi va alarma pe liderii occidentali, în condițiile în care Barkat are din ce în ce mai multă influență în cadrul partidului de guvernământ.

„Iranul este o țintă legitimă pentru Israel. Ei nu vor scăpa nepedepsiți. Capul șarpelui este Teheranul. Recomandarea mea este să adoptăm strategia pe care președintele Kennedy a folosit-o în criza rachetelor din Cuba. Ceea ce a spus atunci, în esență, a fost că la o rachetă din Cuba se va răspunde cu o rachetă spre Moscova”, a declarat Barkat.

El a declarat că Israelul are „o factură deschisă” cu Iranul, avertizând regimul islamic care finanțează Hamas și Hezbollah că are o datorie care trebuie plătită, potrivit The Telegraph.

„Iranul nu va scăpa nepedepsit. Îi credem când spun că vor să distrugă Israelul. Dacă este ceva, ceea ce am învățat de la 7 octombrie este să credem în dușmanii noștri și în răutatea lor, în obiectivele, gândurile și acțiunile lor și nu vom permite un alt Holocaust”, a mai spus Berkat.

Sursa: The Telegraph Etichete: , Dată publicare: 24-01-2024 23:12