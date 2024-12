Antony Blinken: Ucraina trebuie să ia „decizii grele” pentru o mobiliza noi soldaţi, afirmă secretarul american de stat

"Ucraina are de luat decizii grele pentru a face o nouă mobilizare, dar sunt decizii necesare", a remarcat Antony Blinken după o reuniune a miniştrilor de externe din statele NATO. "Este un lucru esenţial, întrucât chiar dacă sunt bani, chiar dacă sunt muniţii, pe linia frontului trebuie să fie oameni care să se opună agresiunii ruse", a explicat şeful diplomaţiei americane.

Un alt oficial al administraţiei americane a declarat săptămâna trecută că Ucraina nu mobilizează suficienţi soldaţi noi care să înlocuiască pierderile pe câmpul de luptă şi a cerut Kievului să reducă vârsta de mobilizare de la 25 la 18 ani, astfel încât să asigure efectivele necesare pe front în războiul cu Rusia, ale cărei trupe mai numeroase şi mai bine echipate înaintează în estul Ucrainei şi recuperează din terenul pierdut în regiunea rusă de graniţă Kursk.

Războiul lansat de Rusia prin invazia asupra Ucrainei în februarie 2022 are caracteristicile unui conflict de uzură sângeros, în care ambele tabere suferă mari pierderi umane dificil de înlocuit şi pe care le păstrează secrete. În timp ce Rusia încearcă în continuare să se limiteze la voluntariat, Ucraina a adoptat măsuri stricte de mobilizare care au condus la numeroase tentative de fugă din ţară, la coruperea unor responsabili şi la acţiuni de recrutare forţată în care ofiţerii recrutori recurg inclusiv la metode brutale. În plus, circa 60.000 de soldaţi ucraineni au dezertat de la începutul acestui an.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a promulgat în luna mai un pachet legislativ ce înlesneşte procedurile pentru încorporare şi înăspreşte pedepsele împotriva celor care încearcă să se sustragă şi a redus atunci vârsta de mobilizare de la 27 la 25 de ani.

Armata ucraineană desfăşoară în prezent un program prin care încearcă să mobilizeze 160.000 de noi soldaţi pentru a-şi susţine efectivele diminuate şi epuizate, dar problema este departe de a fi soluţionată, sistemul de recrutare fiind considerat corupt şi ineficient.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: