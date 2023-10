Secretarul general al ONU îndeamnă Hamasul să înceteze atacurile vizând Israelul şi să elibereze ostaticii

Antonio Guterres a îndemnat toate părţile să asigure ONU un acces pentru a livra asistenţă umanitară palestinienilor în Fâşia Gaza.

Numai o pace negociată şi ”vechea viziune a soluţiei cu două state” poate aduce stabilitate în regiune, a subliniat el.

Secretarul general al ONU a condamnat ”atacurile odioase ale Hamas şi altora asupra oraşelor şi satelor israeliene de la periferia Fâşliei Gaza”.

Guterres a recunoscut ”nemulţumirile legitime ale poporului palestinian”, însă a subliniat nimic nu poate justifica acte de teroare, mutilarea, uciderea şi răpirea unor civili.

