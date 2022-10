Anna Sorokin, adevărata „Inventing Anna”, interviu după eliberarea din închisoare: „Am obținut exact ceea ce mi-am dorit

Ea este supusă arestului la domiciliu și nu are dreptul să folosească rețelele de socializare.

Judecătorul Charles R. Conroy de la Curtea Federală de Imigrare, a hotărât că, deși nu credea că Sorokin are remuşcări, aceasta nu mai reprezintă un pericol pentru societate.

Primul interviu cu Anna Sorokin după eliberarea ei din închisoare

Cunoscută pentru că a furat zeci de milioane de dolari pretinzând că este o tânără milionară moștenitoare dintr-o familie de rang înalt din Germania, Anna Sorokin a fost recent eliberată din închisoare și a oferit un interviu pentru New York Times.

Anna „Delvey” spune că că este „foarte fericită” că a ieșit din închisoare.

După eliberare, Anna Sorokin s-a întors în apartamentul ei de la etajul cinci din East Village din Manhattan. Falsa milionară este obligată să poarte de acum o brățară de picior prin care este monitorizată.

Proaspăt întoarsă acasă după 18 luni de detenție, Anna Sorokin a oferit primul său interviu pentru NYT.

„Sunt cu adevărat fericită. Nimic nu era garantat. Ei au negat cauțiunea înainte. A fost un exercițiu de perseverență. Avocații mi-au spus că voi fi deportată pe Marte înainte de a pleca la New York. Trebuia doar să găsesc persoana care se alinia cu viziunea mea, să nu accept „nu” ca răspuns și să o fac să se întâmple (eliberarea)”, a spus Sorokin.

„Pur și simplu nu am vrut să meargă așa cum a vrut ICE (Agenția pentru Imigranți). Să-i las să mă deporteze ar fi fost ca un semn de capitulare, o confirmare a acestei percepții despre mine ca „această persoană superficială căreia îi pasă doar de bogăția obscenă”, iar asta nu este realitatea. Aș fi putut să plec, dar am ales să nu o fac pentru că încerc să repar ceea ce am greșit. Am atât de multă istorie în New York și simțeam că, dacă aș fi în Europa, aș fugi de ceva”, a mai spus aceasta.

Milionară falsă

Rusoaica Anna Sorokin a fost condamnată și închisă pentru că a fraudat bănci și nume mari din New York, pagubele ajungând la aproximativ 67 de milioane de dolari.

Povestea sa a fost ecranizată prin intermediul serialului de succes Netflix numit „Inventing Anna”.

Anna Sorokin, în vârstă de 31 de ani, a primit o cauțiune de 10.000 de dolari și a fost eliberată, vineri, din închisoare. În prezent, ea se află în arest la domiciliu.

Inițial, aceasta a fost eliberată din închisoare, în februarie 2021, însă, la scurtă vreme, a fost din nou încarcerată pentru că i-a expirat viza de Statele Unite.

Sursa: New York Times Dată publicare: 10-10-2022 13:10