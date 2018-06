Angajaţii unei uzine vor să intre în grevă, după ce au primit bonus câte un baton de ciocolată de 1.35 lei

Getty

Angajaţii uzinei care fabrică monoposturile de Formula 1 McLaren sunt furioşi pe conducere după ce au primit drept bonus batoane Freddo de ciocolată, de 25 de pence (1,35 lei).

"Lucrăm toate orele zilei, transpirăm sânge şi ei ne dau batoane Freddo de 25 de pence. Managementul le dă supervizorilor, să le împartă angajaţilor. Strict câte una de de persoană. Primim Freddo când un pachet (n.r. - de piese) este produs într-un timp scurt.

De exemplu, am avut două săptămâni să producem piesele pentru <upgrade-ul> din luna mai, din Spania. Am lucrat 24 de ore pe zi, şapte zile din şapte şi am terminat la timp. Aşa că săptămâna următoare câte un <Freddo> a fost înmânat stafului, ca <bonus>. Am primit câte un Freddo şi anul trecut, după ce am construit maşina", a declar un angajat pentru Daily Mail, sub protecţia anonimatului, potrivit News.ro.

Angajatul McLaren acuză conducerea companiei că nu are are habar de problemele monoposturilor şi de lipsa lor de performanţă.

"Ne-au spus la şedinţa de după Marele Premiu al Canadei că ştiu ce e greşit la maşină, dar nu ştiu cum să rezolve problema. Ne întreabă pe noi ei, care au salarii cu şase cifre. Asta arată că n-au habar despre ce se întâmplă. Îi numim <cei de neatins> şi nu avem niciun respect pentru ei.

Oamenii au început să boicoteze şedinţele, pentru că sunt o glumă, atmosfera e toxică. Am vrea să facem grevă, dar oamenii se tem pentru slujbele lor", a adăugat el, referindu-se la directorul de curse Eric Boullier, la inginerul-şef Matt Morris, la şeful operaţiunilor Simon Roberts şi la directorul de operaţiuni David Probyn.

McLaren a reacţionat la aceste acuzaţii, afirmând că batoanele de ciocolată sunt cadouri spontane, amuzante şi atent alese, cu care conducerea îi răsplăteşte pe angajaţi.

"McLaren are unul dintre cele mai loiale şi angajate pe termen lung stafuri din întreaga industrie a motorsportului. Liderii echipei noastre sunt liberi să răsplătească staful cu cadouri spontane şi amuzante, când simt că o treabă sau o sarcină merită o recunoaştere suplimentară şi o recompensă. Acesta este doar un exemplu, alături de multe altele care se întâmplă în fiecare zi."

McLaren a câştigat de-al lungul timpului 20 de titluri mondiale, fiind a doua cea mai titrată echipă din istorie, după Ferrari. Bugetul anual al echipei de la Woking este de peste 200 de milioane de euro.

În acest sezon, Fernando Alonso şi Stoffel Vandoorne au obţinut după şapte etape 40 de puncte, cu care ocupă locul 5 din 10 în clasamentul constructorilor.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer