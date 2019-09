Angajații unei firme nu au putut munci din cauza unei umbrele. Cine a rezolvat ”criza”

Oamenii s-au întors din weekend și s-au chinuit să intre în birou, desi ușa era blocată de o umbrela. Ulterior, un purtător de cuvânt al companiei, a publicat pe Twitter o fotografie în care a explicat tot ce s-a întâmplat.

Cum era de așteptat, imaginea a devenit virală, iar oamenii au început să lase comentarii cu diverse sfaturi pentru a-i ajuta să intre în birou, potrivit The Guardian.

Purtătorul de cuvânt a mai precizat apoi că niciun sfat nu a funcționat, deși au încercat să le pună în aplicare pe toate. ”Apreciez ideile, însă nu a funcționat nimic”.

Situația a fost rezolvată de un inginer, care a găurit tavanul cu o bormaşină şi a folosit o sârmă pentru a ridica umbrela din faţa uşii.

My friend’s entire company is locked out of their WeWork office because an umbrella fell, jamming the door.

No one can figure it out. It’s been like this for 2 days. pic.twitter.com/ggaUkgYRFR