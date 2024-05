Analiză AFP. În doar o săptămână, Rusia a cucerit în Ucraina aproape 800 de kilometri pătrați și peste 10 localități

Acesta este cel mai mare câştig al său în ultimul an şi jumătate pe frontul din Ucraina, potrivit unei analize care a fost publicată de AFP în baza datelor furnizate de Institutul american pentru Studiul Războiului (ISW) și citată de Agerpres.

În perioada 9 şi 15 mai, 257 km2 au fost cuceriţi numai în regiunea Harkov, epicentrul actualei ofensive ruse, unde Moscova a revendicat capturarea a peste zece localităţi.

L'armée russe a pris 278 km2 en une semaine dans l'est de l'Ukraine, essentiellement dans la région de Kharkiv. C'est son gain de territoire le plus important depuis un an et demi, selon une analyse de l'#AFP à partir de données fournies par l'Institut américain pour l'étude de… pic.twitter.com/i4klf2lHUU