Americanii prezintă cel mai nou și cel mai performant bombardier. B-21 va fi în vârful generațiilor noi de avione

B-21 – cel mai nou bombardier al Forțelor Aeriene Americane vine după o pauză de mai mult de trei decenii – va fi suficient de avansat pentru a se califica ca un avion de generația a șasea și va fi complet invizibil pentru radar, a declarat Tom Jones, președintele unității de Sisteme Aeronautice a lui Northrop Grumman, într-un interviu acordat pentru DefenseNews.

Tehnologia folosită în testarea B-21 - și decizia Forțelor Aeriene de a-și efectua testele de zbor cu o aeronavă reprezentativă pentru producție în loc de un model experimental - ar putea oferi o cale de urmat pentru viitoarele achiziții de avioane mai rapide și mai puțin riscante în viitor, a adăugat Jones.



El a explicat că progresele B-21 în ceea ce privește capabilitățile ascunse, utilizarea arhitecturii de sisteme deschise și includerea tehnologiilor de comandă și control pe toate domeniile comune pentru a partaja date pe platforme îl vor face „primul dintre sistemele de a șasea generație.

Jones a spus că în următoarele câteva luni, primul B-21 va fi supus unor teste suplimentare pentru a se asigura că este pregătit pentru primul său zbor. Aceasta include pornirea și oprirea sistemelor, funcționarea motoarelor, efectuarea de teste de rulare și alte teste standard de integrare.



Primul zbor al B-21 va avea loc la baza Edwards Air Force din California, unde vor avea loc teste de zbor suplimentare. Data acelui zbor nu este încă programată.

