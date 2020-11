Americanii au stat 14 ore la coadă ca să își cumpere mâncare de la un nou fast food. „Aveam timp liber”

În Aurora, polițiștii au fost chemați să dirijeze cozile de mașini care șerpuiau în jurul restaurantului și a unui mall din apropiere. Unii clienți au declarat pentru un post local de televiziune că au așteptat și 14 ore încolonați, ca să ajungă să își cumpere mâncare de la noul fast food In-N-Out Burgers, potrivit New York Post.

Poliția a transmis un mesaj pe Twitter în care recomanda localnicilor să se îndrepte și către alte localuri din zonă pentru a lua masa.

O postare ulterioară avertiza că timpul de așteptare depășea 12 ore, iar coada se întindea pe mai bine de 3 kilometri.

The grand opening of an In-N-Out Burger in Aurora, Colo., on Friday resulted in fast food pandemonium: local officials estimated a "12-hour" wait time. ???? pic.twitter.com/Wlt6HBMPXw