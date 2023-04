"Am ugere de vacă și picioare de elefant". Modul șocant în care o femeie a ajuns să arate după ce a scăpat de 70 de kilograme

Claudette Hawk, 59 de ani, nu mai poate să se uite în oglindă, după ce a atins greutatea țintă. „Am ugere de vacă și picioare de elefant”, a declarat femeia, care este originară din New York, SUA.

„Acum, nu-mi place să mă uit în oglindă decât la fața mea. Nu-mi place deloc corpul meu. Este îngrozitor”, a continuat aceasta, citată de Mirror.

„Odinioară, aveam sâni frumoși, acum par că am ugere de vacă. Încerc să nu mă uit la corpul meu. Nu am sâni, sunt plați și atârnă. Îi suflec și îi pun în sutien, astfel încât să pară că am sâni, dar nu am. Nu reprezint nimic la care ai vrea să te uiți. Vârfurile picioarelor mele sunt ca niște cioturi de elefant, sunt foarte grele cu pielea care atârnă acolo”, a mai spus Claudette Hawk.

Femeia, care este mamă a doi copii, s-a îngrășat mult după prima sarcină. Ea a ajuns să cântărească peste 140 de kilograme, iar din acest motiv abia reușea să urce scările.

Claudette Hawk a decis să se opereze. Astfel, ea a scăpat de aproape jumătate din greutate, însă acum a ajuns să regrete decizia de a elimina acele kilograme.

De când a ajuns să arate îngrozitor, femeia nu îl mai lasă pe soțul ei, Thomas, 65 de ani, să o privească goală.

Cuplul s-a căsătorit în urmă cu 40 de ani și a avut o viață sexuală activă până când femeia a decis că trebuie să slăbească cu orice preț.

În prezent, Claudette Hawk strânge bani pentru o intervenție chirurgicală prin care să îi fie eliminat excesul de piele care atârnă pe corpul ei.

„Sunt mai conștientă de corpul meu acum decât eram când eram grasă. Nu aș ieși niciodată din casă în pantaloni scurți sau în tricou. Nu-l las pe soțul meu să mă vadă fără haine. Am făcut-o când eram grasă. Simt că nu sunt atrăgătoare pentru el acum. Sper că operația va schimba lucrurile, dar nu există nicio garanție”, a afirmat Claudette Hawk.

Sursa: Mirror Etichete: , , Dată publicare: 06-04-2023 16:52