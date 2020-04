”Am nevoie de o bere!” Ce cadou a primit o bătrână de 93 de ani aflată în izolare

”Am nevoie de o bere”, a fost mesajul afișat de Olive, care s-a izolat acasă de teama noului coronavirus.

Poza a ajuns pe rețelele sociale și a fost distribuită de peste 5 milioane de ori, scrie CNN.

Compania care a produs berea ținută în mână de Olive a profitat de ocazie și i-a trimis 150 de beri.

JUST IN: 93-year-old Olive Veronesi of Seminole, PA, who held up a sign at her window asking for more beer, has received a delivery from @CoorsLight. The brand tells me 150 cans arrived at her house today. pic.twitter.com/c2lfGFBBTS