Alimentul care a fost interzis la reşedinţele regale britanice. Regele Charles s-a opus unui fel de mâncare de lux

Regele Charles s-a opus acestui fel de mâncare preparat din ficatul de raţă sau de gâscă. Militanții pentru drepturile omului consideră că a consuma acest preparat reprezintă un act de cruzime.

Administraţia regală a scris grupului PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) că foie gras nu este cumpărat sau servit în reşedinţele regale.

Acest fel de mâncare a stârnit controverse din cauza faptului că animalele sunt hrănite forțat pentru un foie gras, scrie news.ro și BBC.

Pe vremea când era Prinţ de Wales, Regele Charles a fost un susţinător al standardelor mai înalte de bunăstare în ferme şi, timp de peste un deceniu, a oprit utilizarea ficatului de gâscă sau de rață în propriile sale proprietăţi. Actualul monarh a jucat un rol esenţial în interzicerea acestui aliment la reşedinţele regale.

Potrivit scrisorii primită de organizația PETA, în prezent există o interdicţie privind consumarea preparatului de lux foie gras în întreaga Casă Regală şi în toate reşedinţele regale.

Astfel, ficatul de gâscă este strict interzis în castelele Balmoral, Sandringham, Windsor, Hillsborough şi Palatul Buckingham.

De asemenea, există o interdicţie privind producţia de foie gras în Marea Britanie, dar nu şi una referitoare la vânzarea sau importul acestuia.

Grupul PETA militează, de asemenea, pentru folosirea blănii false în locul herminei pentru ţinutele de la ceremonia de încoronare a Regelui din luna mai.

