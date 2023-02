Rusul care ținut în mână craniul unui ucrainean mort și a cerut ca civilii să fie uciși, împușcat mortal

Igor Mangușev, în vârstă de 36 de ani, a murit miercuri, după ce a fost fost împușcat în cap. Incidentul a avut loc în urmă cu patru zile, iar acesta era internat într-un spital.

Propagandistul devenit luptător a șocat în luna august a anului trecut, după ce „a fluturat cu craniul unui ucrainean mort” și a cerut ca civilii să fie uciși: „Suntem în viață și tipul ăsta este deja mort”.

Russian media reports that Russian nationalist mercenary Igor Mangushev, who called for the genocide of Ukrainians, performed on stage with the skull of an alleged defender of Mariupol, and was shot in the skull under unclear circumstances, died in the hospital. https://t.co/pLon0oBvxC