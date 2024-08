Alertă maximă în Ucraina. Forțele lui Putin au lansat un atac masiv aerian asupra Kievului | VIDEO

În ţară au putut fi auzite mai multe explozii, dintre cele mai recente la Kiev, în primele ore ale dimineţii, când sistemele de apărare aeriană au respins un atac aerian, potrivit unui martor.

#BREAKING ???????????????? Kyiv airport was struck moments ago, along with literally every other city. pic.twitter.com/q9zxcZyje8

Rusia a lansat două valuri de atacuri cu drone mai devreme în cursul nopţii, a anunţat armata ucraineană, dar nu există momentan informaţii privind producerea de pagube sau de victime.

One of Kyiv's metro stations right now used as a bomb shelter while russia's massive missile attack is underway. pic.twitter.com/FKYcBTmYUt