Alertă la Seul. O mașină cu zeci de butelii s-a izbit de gardul Ambasadei SUA

Incidentul vine cu câteva zile înaintea vizitei preşedintelui american Donald Trump în Coreea de Sud, informează AFP, citând surse ale poliţiei sud-coreene, conform Agerpres.

Identitatea bărbatului de 40 de ani nu a fost comunicată deocamdată. El a fost arestat pe loc, a precizat poliţia.

Vehiculul, care transporta 28 de butelii de gaz, a fost proiectat înspre intrarea principală a clădirii, avariată parţial, potrivit sursei citate.

Preşedintele Donald Trump urmează să se deplaseze în acest weekend la Seul, după ce va participa la summitul G20 din Japonia.

Un responsabil sud-coreean declarase anterior presei că preşedintele Trump ar intenţiona să viziteze zona demilitarizată care separă cele două Corei.

