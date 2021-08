Alertă cu bombă la Capitoliul SUA, lângă Biblioteca Congresului din Washington D.C.

Potrivit New York Times, în alertele care au fost transmise către membrii personalului Capitol Hill, poliția a îndemnat oamenii să se deplaseze în interiorul birourilor, să încuie ușile și să stea departe de ferestre.

Poliția Capitolului Statelor Unite a intrat în alertă, joi, din cauza unui „vehicul suspect” situat în afara Bibliotecii Congresului, anunțând populația să evite zona.

Potrivit New York Times, în alertele care au fost transmise către membrii personalului Capitol Hill, poliția a îndemnat oamenii să se deplaseze în interiorul birourilor, să încuie ușile și să stea departe de ferestre.

Un bărbat aflat într-un vehicul a susținut că are o bombă, potrivit unui oficial al forțelor de ordine. Nu era clar dacă avea, de fapt, dispozitive explozive.

Departamentul de Poliție Metropolitană ”asistă la raportarea unei amenințări active cu bombă, care implică un vehicul suspect” și „în prezent evacuează zona”, potrivit unei purtătoare de cuvânt, Alaina Gertz.

Poliția Capitolului a refuzat să ofere detalii și făcând trimitere la contul de Twitter al agenției, care a îndemnat oamenii să stea departe de zonă.

NOW: The USCP is responding to a suspicious vehicle near the Library of Congress.

Please stay away from this area and follow this account for the latest information. pic.twitter.com/LMBYBTJn4t