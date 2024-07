Alegeri generale în Marea Britanie. Laburiștii se pregătesc să se întoarcă la putere după mai bine de 14 ani

Favorit pare să fie de această dată Partidul Laburist, de centru-stânga.

Însă extrema-dreaptă ar putea produce surprize și în Regatul Unit.

Încurajat de o ușoară scădere a inflației, premierul, desi avea timp pana la sfarsitul anului, s-a grăbit să organizeze alegerile.

Rishi Sunak, premierul Marii Britanii: "Acum este momentul ca Marea Britanie să-și aleagă viitorul. Să decidă dacă vrem să construim având la bază progresul pe care l-am făcut deja sau să riscăm să revenim în punctul în care nu există niciun plan și nicio certitudine".

Partidul Conservator, aflat la putere de mai bine de 14 ani, a numit în fruntea Guvernului, în toată această perioadă, cinci premieri.

Actualul prim-ministru, în vârstă de 44 de ani, fost bancher, este unul dintre cei mai bogați britanici. Averea lui și a soției sale, estimată la aproximativ 650 de milioane de lire sterline, o depășește pe cea a Regelui Charles.

De aceasta dată, însă, sondajele arată dezastruos pentru conservatori.

Jill Lawless, The Associated Press: "Alegerile vor fi dominate de criza costului vieții, care a dus la creșterea ratelor ipotecare, la creșterea prețurilor la alimente și energie și face ca milioane de oameni din Regatul Unit să se lupte pentru a putea să-și plătească facturile. Opoziţia laburistă, partidul de centru-stânga, a pierdut patru alegeri consecutive. Dar, sub conducerea lui Keir Starmer, partidul se pare că are un lider care crește constant în sondajele din ultimul an şi este de aşteptat să câştige la alegerile de joi".

Liderul Partidului Laburist a fost des criticat de presa britanică pentru lipsa unor poziții ferme față de măsurile formatiunii aflate la conducere. Mai mult, a fost descris uneori ca fiind lipsit de carismă și nepopular. Însă, dacă laburiștii vor obține majoritatea - cel puțin 326 de locuri în Parlament, Keir Starmer va fi următorul premier.

Keir Starmer, liderul Partidului Laburist: "Imaginați-vă că vă treziți vineri dimineață și vedeți în presă titluri de genul: „Încă cinci ani alături de conservatori!", să vedeți că nimic nu s-a schimbat. Conservatorii vor fi încurajați să creadă că astfel pot scăpa cu orice. Schimbarea are loc doar dacă votați pentru schimbare".

Între timp, ascensiunea extremei-drepte se face tot mai simțită și în Marea Britanie. Susținător al Brexitului, Nigel Farage candidează pentru a opta oară pentru Camera Comunelor. A mizat și acum pe cunoscutele mesaje anti-imigrație. Si are șanse mari sa câștige pentru prima dată un loc în Parlamentul Britanic, dupa cum arata sondajele.

