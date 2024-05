Ajutor nesperat. Sistemul special primit de Ucraina care poate doborî cu precizie, dar și foarte ieftin dronele Rusiei

Acesta este cel mai recent supliment pentru apărarea antiaeriană a Ucrainei, care se confruntă cu dificultăți, rămânând fără muniție din cauza întârzierilor ajutorului american, dar care a fost susținută în ultimele săptămâni prin promisiuni de noi sisteme de rachete, cum ar fi legendarul Patriot, potrivit kyivindependent.

Potrivit producătorului său german, Rheinmetall, Skynex este un sistem de „apărare antiaeriană în rețea” care oferă „un scut de protecție stratificat foarte eficient împotriva unui spectru larg de amenințări aeriene” și servește drept „răspuns necesar împotriva atacurilor de saturație și a atacurilor în roi”

Potrivit producătorului său german Rheinmetall, Skynex este un „sistem de apărare aeriană în rețea” care oferă „un scut de protecție stratificat foarte eficient împotriva unui spectru larg de amenințări aeriene” și servește drept „răspuns necesar împotriva atacurilor de saturație și a atacurilor în roi”

Close one. Ukrainian mobile air defense units in Kharkiv oblast trying to repel a Shahed drone attack. The drone hits the ground just tens of meters away. pic.twitter.com/8xuHNPwO7t