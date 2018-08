Aeroportul din Frankfurt, evacuat în urma unei alerte de securitate

”În urma unei acțiuni a poliției, autoritățile evacuează un terminal al aeroportului. Sunt așteptate perturbări ale traficului” au anunțat pe Twitter reprezentanții aeroportului.

O parte a terminalului 1 al aeroportului internaţional din oraşul german a fost evacuată marţi ca urmare a unei operaţiuni a poliţiei germane.

Activităţile de îmbarcare din terminalul 1 au fost oprite. Cotidianul de mare tiraj Bild, care citează un purtător de cuvânt al poliţiei, a informat că o persoană neautorizată a trecut de zona de securitate şi se încearcă găsirea sa

Due to a police action, the German Federal Police is currently evacuating Piers A and Z at Frankfurt Airport’s T1. As a result of this measure, flight disruptions can be expected. Passengers are advised to check the status of their flight. pic.twitter.com/sRDEUOeysd