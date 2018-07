Explozie puternică lângă aeroportul din Cairo. VIDEO

Potrivit unor surse din domeniul securității și a unor rezidenți, explozia ar fi avut loc la o clădire în care se depozita combustibil, informează Reuters.

Daily Mail relatează că două rezervoare cu combustibil care aparțin unei companii petrochimice ar fi izbucnit în flăcări după care ar fi explodat, dar că incidentul a avut loc în afara perimetrului aeroportului.

Potrivit unei surse citate de Reuters, zborurile ar fi fost suspendate pentru că oficialii egipteni au deschis o anchetă și cercetează zona în care a avut loc explozia. Ulterior, Ministerul Aviației din Egipt a dezmințit informația conform căreia traficul aerian ar fi fost afectat, precizând că explozia nu a avut loc în perimetrul aeroportului.

A Huge blast heard at Cairo Airport. #Cairo #Airport . pic.twitter.com/soG41EulvX

Explozia a fost atât de puternică încât s-a auzit și s-a putut vedea din diferite părți ale orașului. Pe rețelele de socializare au apărut imagini în care se pot observa flăcări de la distanță.

#BREAKING: First video from scene of Cairo blast pic.twitter.com/w6IGxGZ3VD