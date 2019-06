Adrian Zuckerman, propus de Trump pentru funcția de ambasador în România, va fi audiat în Senat

Adrian Zuckerman, propus de președintele american Donald Trump pentru postul de ambasador al Statelor Unite în România, va fi audiat joi în Comitetul pentru relații externe din Senatul american.

Audierea este prevăzută să înceapă joi la 09:45 a.m. ora locală, conform agendei publicate pe site-ul comitetului, notează Agerpres.

Preşedintele Trump a trimis iniţial Senatului la sfârşitul lunii iulie anul trecut nominalizarea lui Adrian Zuckerman pentru funcţia de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al SUA în România. Din motive procedurale, întregul proces a fost reluat în ianuarie 2019, când Congresul american a început o nouă sesiune, în urma alegerilor de la jumătate de mandat desfăşurate în noiembrie 2018.

În prezentarea făcută pe site-ul Casei Albe, se menţionează că Zuckerman a emigrat în Statele Unite din România la vârsta de 10 ani şi vorbeşte fluent româna.

De profesie avocat, el a fost admis în baroul din New York în 1984, fiind partener în cadrul firmei internaţionale de avocatură Seyfarth Shaw LLP. Anterior, a mai ocupat funcţia de co-coordonator al departamentului de servicii naţionale imobiliare şi pentru companii la Epstein Becker & Green, PC, New York, iar mai înainte a fost coordonator pentru proprietăţi imobiliare la Lowenstein Sandler, LLP, New York. De asemenea, el a ocupat funcţia de preşedinte al unui juriu de selecţie judiciară al unei instanţe civile şi de arbitru pentru Consiliul Imobiliar din New York.

Citește și Ambasadorul SUA la București: Este important ca indivizii să fie activi în lupta anticorupţie

Activ în domeniul filantropic şi educaţional, Adrian Zuckerman este membru al consiliului Kids Corp şi face parte din consiliul absolvenţilor New York Law School (Facultatea de Drept din New York). Are diplomă preuniversitară de la Massachusetts Institute of Technology şi a obţinut diploma în drept la New York Law School.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!