Nominalizarea lui Adrian Zuckerman ca ambasador, retrimisă de Senatul american lui Trump

Senatul american i-a retrimis joi preşedintelui Donald Trump nominalizarea lui Adrian Zuckerman în postul de ambasador al SUA în România.

Conform procedurii din regulamentul Senatului de la Washington, nominalizările neexaminate într-o sesiune nu mai pot fi amânate pentru o sesiune ulterioară fără ca preşedintele să le trimită din nou Senatului.

Potrivit paragrafului 6 al regulamentului invocat, ''nominalizările care nu au fost nici confirmate şi nici respinse pe parcursul sesiunii în care au fost făcute nu pot fi examinate în nicio sesiune ulterioară fără a fi înaintate din nou Senatului de către preşedinte''.

Preşedintele american Donald Trump a trimis Senatului, la sfârşitul lunii iulie 2018, nominalizarea lui Adrian Zuckerman pentru funcţia de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al SUA în România.

În prezentarea făcută atunci pe site-ul Casei Albe, se menţionează că Zuckerman a emigrat în Statele Unite din România la vârsta de 10 ani şi vorbeşte fluent româna.

De profesie avocat, el a fost admis în baroul din New York în 1984, fiind partener în cadrul firmei internaţionale de avocatură Seyfarth Shaw LLP. Anterior el a mai ocupat funcţia de co-coordonator al departamentului de servicii naţionale imobiliare şi pentru companii la Epstein Becker & Green, PC, New York, iar mai înainte a fost coordonator pentru proprietăţi imobiliare la Lowenstein Sandler, LLP, New York.

De asemenea, el a ocupat funcţia de preşedinte al unui juriu de selecţie judiciară al unei instanţe civile şi de arbitru pentru Consiliul Imobiliar din New York.

Activ în domeniul filantropic şi educaţional, Adrian Zuckerman este membru al consiliului Kids Corp şi face parte din consiliul absolvenţilor New York Law School (Facultatea de Drept din New York). Are diplomă preuniversitară de la Massachusetts Institute of Technology şi a obţinut diploma în drept la New York Law School.

Congresul american a început joi o nouă sesiune, în urma alegerilor de la jumătate de mandat desfăşurate în luna noiembrie. Democraţii au preluat controlul Camerei Reprezentanţilor a SUA, marcând astfel începutul unei noi perioade de opoziţie împotriva preşedintelui Donald Trump, ai cărui republicani şi-au păstrat totuşi majoritatea în Senat.

