Adolescenți salvați de la înec de o barcă numită „Amin”. Ce au făcut ca să supraviețuiască

Doi adolescenți din Florida, care erau pe cale să se înece după ce au fost prinși de curenții puternici în timp ce înotau, au fost salvați de o barcă numită „Amin.”

Heather Brown și Tyler Smith au rămas în apă mai bine de o oră, rugându-se să fie salvați înainte să obosească, după ce au ieșit cu un grup de la Academia Bisericii lui Hristos la plajă.

Adolescenții au văzut o insulă și au decis să înoate spre ea, deși în zonă nu erau salvamari, însă curenții puternici i-au împins în larg.

„Am început să realizăm că ne îndepărtăm de far, în loc să ne apropiem. Ne-a cuprins îngrijorarea. Curenții ne-au împins tot mai departe. La acel moment, am realizat că suntem în pericol.”

Cei doi au început să obosească, dar au încercat să rămână împreună.

„Am făcut pluta și m-am rugat la Dumnezeu: „Dacă exiști, te rog să ne trimiți ceva să ne salveze”, a mărturisit Smith.

După 30 de minute, o ambarcațiune care se îndrepta dinspre Florida de Sud spre New Jersey i-a observat, iar adolescenții au fost salvați, potrivit CBS News.

„A apărut de nicăieri. Când am văzut-o, am știut că am scăpat. Dumnezeu există”, a spus tânăra.

Când au ajuns la bord, tinerii au aflat că barca se numește „Amin”.

„Nici măcar nu trebuiau să fie acolo. Dar oceanul era foarte agitat în ziua respectivă, așa că echopajul a decis să aștepte să se calmeze. În mod evident, Dumnezeu are un plan pentru noi.”

