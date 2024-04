Adolescentă ucisă în SUA de poliţiştii care interveneau să o salveze. Fata fusese răpită de tatăl ei care îi omorâse mama

Savannah Graziano a fost împuşcată mortal de către mai mulţi agenţi ai şerifului cimitatului San Bernardino, la est de Los Angeles, relatează AFP.

Tatăl adolescentei, Anthony Graziano, a răpit-o, după ce i-a ucis mama cu o zi mai înainte.

Imagini filmate dintr-un elicopter al forţelor de ordine surprind urmărirea acestui bărbat, la o viteză de peste 175 de kilometri pe oră.

Police shoot unarmed 15 year old Savannah Graziano to death after she was the victim of a kidnapping. An officer can be heard yelling "stop shooting her" pic.twitter.com/H3mksziuBL

În timpul acestei urmăriri, mai multe focuri de armă au fost trase din camioneta urmărită.

Apoi vehiculul intră pe o variantă a unei autostrăzi, pe contrasens, şi se opreşte în tufişuri.

În înregistrare apare Savannah Graziano ieşind de pe locul pasagerului şi mergând către un agent care-i cere spune, potrivit înregistrării video, ”vino aici! Vino către mine! Vino, vino, vino (...), mergi, mergi, mergi, mergi”.

În paralel, un mesaj radio din elicopter, îi avertizează pe agenţii de la sol cu privire la prezenţa adolescentei.

”Fata este afară (...). Ea e afară, pe partea pasagerului”, avertizează prin radio elicopterul.

În înregistrarea video, adolescenta stă mai întâi ghemuită jos câteva secunde, după care se ridică şi merge către grupul de poliţişti.

Se aude, atunci, un foc de armă, iar vocea de la radio spune ”O, nu!”.

”Opriţi!”, le strigă colegilor săi agentul care chema fata. ”Nu mai trageţi. El e în maşină”.

Fata a primit îngrijiri, însă a murit din cauza rănilor un pic mai târziu la spital.

Tatăl fetei a fost ucis pe loc.

Mai multe arme de foc şi veste antiglonţ au fost găsite în maşina bărbatului, dar şi sute de cartuşe, potrivit şerifului comitatului San Bernardino.

Autorităţile nu au dezvăluit numele agenţilor implicaţi. O anchetă este în curs.

UPDATE: In chilling new helicopter footage, Savannah Graziano, a teenage kidnapping victim, is tragically shot dead by police while running towards them for help, despite one officer's desperate plea to fellow deputies to 'stop shooting her.' She was 15. WATCH pic.twitter.com/GmKKV3DrCJ