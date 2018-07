Adolescentă arestată pentru că a postat filmulețe în care dansa pe Instagram

Ulterior, contul de Instagram, urmărit de 600,000 de persoane a fost închis fără nicio explicație.

Cauza a fost dezvăluită marțea trecută, când urmăritorii fetei au recunoscut-o într-un show transmis de televiziunea publică, numit ”Calea Greșită”. În cadrul emisiunii, adolescenta a afirmat, printre lacrimi, că a săvârșit un delict, potrivit New York Times.

În urma acestei umilințe publice aduse fetei, dar și altor ”vedete de pe Instagram”, s-a creat un nou derapaj într-o societate coruptă și lipsită de drepturi și libertăți.

După confesiunea televizată a adolescentei, mai multe persoane au postat filmulețe în care dansează sau mesaje de susținere pe Instagram.



”În țara mea, a avea un zâmbet frumos, a fi fericit sau să te simți bine nu este numai o crimă, ci și un păcat capital”, a scris actrița Roya Mirelmi într-o postare însoțiă de o imagine cu Maedeh Hojabri.

În februarie, un alt incident de acest gen a avut loc. O femeie a fost arestată și condamnată pentru că și-a scos vălul tradițional care îi acoperea capul.

Săptămâna trecută, organele judecătorești au amenințat că aplicația Instagram va fi interzisă din cauza conținutului nedorit.

Numai în luna aprilie, comandantul poliției naționale, Kamal Hadianfar a anunțat că 51,000 de conturi de Instagram sunt sub supraveghere pentru conținut vulgar si obscen.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Her name is Maeade Mahi. Recently she got arrested just because of uploading her dancing videos on her Instagram. If you are a woman in Iran and you dance or sing or show your hair then you are a criminal. If you want to enjoy your true self, you have to brake the laws every day. pic.twitter.com/0eIq5ld5x6