Actriţa iraniană Hengameh Ghaziani a fost arestată pentru că şi-a scos vălul islamic în public | VIDEO

Hengameh Ghaziani a fost arestată pentru incitarea şi sprijinirea „revoltelor” şi pentru comunicarea cu presa de opoziţie, a informat agenţia oficială de ştiri Irna. Actriţa indicase anterior că a fost chemată de instanţele de judecată şi apoi a postat un videoclip pe contul ei de Instagram în care şi-a scos vălul.

„Poate că acesta va fi ultimul meu mesaj”, a scris ea. „De acum înainte, orice mi s-ar întâmpla, să ştiţi că, ca întotdeauna, sunt alături de poporul iranian până la ultima mea suflare”, a adăugat ea.

Famous Iranian actress Hengameh Ghaziani has been arrested, state media said.

She'd earlier removed her hijab and said, "This might be my last (Instagram) post. From this moment on, whatever happens to me, know that as always, I am with Iranian people until my last breath."