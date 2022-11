Casa ayatollahului Khomeini, fondatorul Republicii Islamice, a fost incendiată, în Iran | VIDEO

Protestele din Iran, care au intrat cea de-a treia lună, se transformă tot mai mult într-o mişcare de contestare a regimului islamic. Manifestanţii au incendiat, potrivit unor filmuleţe care se răspândesc pe reţelele sociale, casa fondatorului Republicii Islamice, ayatollahul Ruhollah Khomeini, relatează Reuters.

Clipuri video care arată în flăcări casa natală a ayatollah-ului Ruhollah Khomeini, transformată în muzeu, au fost distribuite masiv pe reţelele sociale, iar activiştii susţin că aceasta a fost incendiată de protestatari. Reţeaua de activişti 1500Tasvir a declarat că incidentul a avut loc joi seara în oraşul natal al lui Khomeini, Khomein, la sud de capitala Teheran.

Protesters set fire the house of Islamic Republic founder Khomeini in the town of Khomein in Markaz province on Thursday night #MahsaAmini #مهسا_امینی #Iran pic.twitter.com/7dHd387y5I