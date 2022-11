Polițiștii au deschis focul la metroul din Teheran și au bătut mai multe femei în tren. VIDEO

Incidentul s-a petrecut după trei luni de proteste față de moartea lui Mahsi Amini, o tânără de 22 de ani care a murit în custodia poliției morale, pentru că ar fi încălcat codul vestimentar strict impus femeilor.

Imaginile distribuite pe rețelele de socializare au arătat pasageri alergând spre ieșiri, mulți dintre ei căzând și fiind călcați în picioare, după ce poliția a deschis focul pe o platformă aglomerată.

De asemenea, poliția a fost filmată prin ferestrele trenurilor, defilând prin vagoane și bătând femei cu bastoanele, potrivit The Guardian.

Manifestațiile s-au intensificat marți, când protestatarii au comemorat „Noiembrie sângeros” din 2019, când sute de oameni au fost uciși în timpul protestelor împotriva creșterii prețurilor la combustibil.

The Islamic Republic's security agents were seen shooting directly at the women passengers in a subway station on Wednesday night, according to a video obtained by @IranIntl. pic.twitter.com/HmZxAOqWld