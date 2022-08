Actrița Anne Heche a suferit o leziune pe creier în accident. Apropiații nu se așteaptă să supraviețuiască

Apropiații săi nu se așteaptă ca Anne să-și revină din comă și să supraviețuiască.

„Din păcate, din cauza accidentului ei, Anne Heche a suferit o leziune anoxică severă a creierului și rămâne în comă, în stare critică. Nu este de așteptat să supraviețuiască”, a spus reprezentantul Annei, pentru TMZ.

Acesta a anunțat că în acest moment se discută despre planul prin care organele actriței vor fi donate.

„A fost alegerea ei să-și doneze organele. Este menținută în viață cu suport pentru a determina dacă organe sunt viabile”, a mai spus reprezentantul actriței.

Actrița se află internată la Grossman Burn Center din spitalul West Hills din Los Angeles.

„Vrem să mulțumim tuturor pentru urările și rugăciunile lor amabile pentru recuperarea Annei și mulțumim personalului dedicat și asistentelor minunate care au îngrijit-o pe Anne la Grossman Burn Center din spitalul West Hills”, au mai transmis apropiații Annei.

Reprezentanta ei termină spunând: „Anne a avut o inimă uriașă și i-a atins pe toți cei pe care i-a întâlnit cu spiritul ei generos. Mai mult decât talentul ei extraordinar, ea a văzut împărtășirea bunătății și a bucuriei ca o muncă vieții sale”.

Anne Heche, în vârstă de 53 de ani, a fost spitalizată în urma unui accident grav care a avut loc într-un cartier din Los Angeles. Actrița a pierdut controlul volanului și a intrat într-o casă, mașina luând foc, potrivit poliţiei.

Heche este un veterană a televiziunii şi a filmului. A devenit cunoscută la sfârşitul anilor 1990, ca parteneră a lui Ellen DeGeneres.

Ea a jucat în „Donnie Brasco (1997) şi „I Know What You Did Last Summer” (1997), „Six Days Seven Nights” (1998). Serialele TV în care a apărut: „Ally McBeal”, „Everwood”, „Men in Trees” şi „The Michael J. Fox Show”, "Gracie's Choice" şi "Vanished". A primit un trofeu Daytime Emmy pentru rolul din „Another World”.

× Profimedia Profimedia Profimedia Profimedia Profimedia Profimedia Profimedia Profimedia

Sursa: TMZ Etichete: , , , Dată publicare: 12-08-2022 07:49