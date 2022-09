Actorul Serghei Puskepalis a murit într-un accident. Rusul se afla într-o maşină blindată, care urma să ajungă în Donbas

"Puskepalis a murit într-un accident de circulaţie împreună cu şoferul, în timp ce transferau un microbuz blindat Ford Transit la Moscova, unde vehiculul trebuia să fie vopsit în camuflaj pentru a fi livrat armatei în Donbas", a declarat o sursă poliţienească citată de agenţia rusă oficială de presă TASS.

Pe lângă microbuz, Puskepalis intenţiona să livreze ajutor umanitar militarilor.

Incidentul a avut loc, marţi dimineaţăm în regiunea rusă Rostov, informează EFE, citată de Agerpres.

Puskepalis, care avea 56 de ani, a făcut primii paşi în carieră ca actor şi regizor de teatru. În plus, el a interpretat personaje în 25 de filme ruseşti, printre care "Simple Things", "Metro", "How I Ended This Summer", pentru care a fost recompensat cu Ursul de Argint pentru cel mai bun actor la Festivalul Internaţional de Film de la Berlin din 2010.

Dată publicare: 20-09-2022 20:04