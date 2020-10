Actorul Rick Moranis, cunoscut din „Ghostbusters”, lovit cu pumnul pe o stradă din New York

Moranis este cunoscut publicului larg în urma rolurilor din filmecelebre, precum „Ghostbusters”, sau „Dragă, am micșorat copiii”.

Atacul a avut loc în plină zi, chiar înainte de ora 7.30 dimineața, în cartierul Upper West Side, potrivit Departamentul de Poliție din New York.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată cum suspectul se îndreaptă spre Moranis, în vârstă de 67 de ani, și îl lovește cu pumnul în față. Actorul s-a prăbușit la pământ după ce a fost lovit.

????WANTED????for ASSAULT October 1, 2020 at 7:24 AM, on Central Park West in the vicinity of West 70 St Manhattan. @NYPD20PCT.Reward up to $2500????Seen him? Know who he is?????Call 1-800-577-TIPS or????DM us!☎️Calls are CONFIDENTIAL! @YourCityYourCall @NYPDDetectives @nypdchiefofpatrol pic.twitter.com/s06yNPBUBk